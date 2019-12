Köln - Zunächst steht für Max Hopp das Zweitrundenmatch bei der Darts-WM an, doch Deutschlands Nummer eins hat im Alexandra Palace langfristig ganz andere Ziele. "Ich hab' hoffentlich noch 30 aktive Jahre als Darts-Profi. Und da bin ich der festen Überzeugung: Wer morgens um neun aus der kalten Hand eine 180 werfen kann, der kann es auch eines Tages da im Ally Pally schaffen, die Trophäe hochzuhalten", sagte der 23-Jährige im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion.

Hopp greift am Freitagabend gegen den Niederländer Benito van de Pas ins Turnier ein. Sein bislang bestes Ergebnis bei der WM war der Einzug in die dritte Runde im Vorjahr, nun will er als erster Deutscher das Achtelfinale beim Saisonhöhepunkt der Professional Darts Corporation (PDC) erreichen.

Bis zu 60 Grad auf der Bühne

Um in London nichts dem Zufall zu überlassen, hat Hopp vor seiner siebten WM-Teilnahme ein spezielles Vorbereitungsprogramm durchlaufen - denn kalte Hände wird er kaum bekommen. "Auf der Bühne im Ally Pally ist es sehr warm, zwischen 50 und 60 Grad, durch die extreme Scheinwerferbeleuchtung. Ich gehe aber drei Mal pro Woche zum Sport und danach immer ein, zwei Gänge in die Sauna", sagte der frühere Junioren-Weltmeister: "Von daher bin ich die Temperaturen gewohnt."

