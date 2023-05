Deutschland steht im Halbfinale

Mit dem nächsten K.o.-Sieg gegen die Schweiz haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler ihr Olympia-Ticket gelöst und greifen nach ihrer ersten WM-Medaille seit 70 Jahren. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich wieder im Viertelfinale gegen den Erzrivalen mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) durch - zum dritten Mal seit 2010.

Deutschland baut Führung aus

Was für ein konzentrierter und abgezockter Auftritt des DEB-Teams! Auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jonas Siegenthaler, zwei recht harmlosen Powerplays und fast fünf Minuten Strafzeit gegen Moritz Seider wegen eines bösen Bandenchecks ließen sich die Deutschen nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, in einem weiteren Powerplay für die Schweiz legte Nico Sturm per Shorthander nach! Es läuft alles wie erträumt für die deutsche Mannschaft. Jetzt gilt es, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. ZUM LIVETICKER!

Deutschland in Führung gegen die Schweiz

Traumstart für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins Viertelfinale: Nach dem ersten Drittel führt das DEB-Team mit 1:0 gegen die Schweiz. Maximilian Kastner brachte Deutschland bereits nach sieben Minuten in Führung. ZUM LIVETICKER!

Deutschland vs. Schweiz live

Die deutsche Nationalmannschaft hat es geschafft, mit dem 5:0-Erfolg über Frankreich am Dienstag zog das Team von Bundestrainer Harold Kreis in das Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 ein.

Mit der Schweiz wartet dort nun ein dickes Brett auf die DEB-Auswahl, die "Eidgenossen" schlossen die Vorrunde als Erstplatzierter der Gruppe B ab und verloren lediglich gegen Lettland in der Verlängerung.

"Wir müssen als Team wieder zusammenhalten, das macht uns aus. Bei uns fühlt sich keiner als Star, sondern wir ordnen uns alle dem Teamerfolg unter. Deswegen sind wir erfolgreich, deswegen stehen wir zurecht hier im Viertelfinale", so Stürmer Dominik Kahun, der eine "selbstbewusste" Mannschaft aus der Schweiz erwartet, im Vorfeld der Partie.

Eishockey-WM, Schweiz vs. Deutschland heute live: Wann und wo findet das Viertelfinale statt?

Austragungsort ist die lettische Hauptstadt Riga, Start der Partie ist heute um 15:20 Uhr.

Schweiz - Deutschland heute live: Wo läuft das Viertelfinale der Eishockey-WM 2023 im Free-TV?

Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung live bei Sport1 zu sehen.

Schweiz - Deutschland, Viertelfinale heute live: Wo läuft die Eishockey-WM 2023 im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Begegnung von Magenta Sport übertragen.

Schweiz vs. Deutschland live: Wer überträgt die Eishockey-WM 2023 heute im Livestream?

Im kostenfreien Livestream wird das Viertelfinale bei Sport1 gezeigt, er ist abrufbar via App oder Webbrowser. Zudem überträgt auch Magenta Sport im Livestream, dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Schweiz gegen Deutschland heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Viertelfinale der Eishockey-WM 2023?

Im Liveticker auf ran.de verpasst ihr keine wichtigen Szenen auf dem Eis und werdet nahezu in Echtzeit informiert.

