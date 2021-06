München / Riga – Als wäre das Halbfinale einer Eishockey-Weltmeisterschaft nicht schon besonders genug, geht es für Bundestrainer Toni Söderholm und Assistenztrainer Ville Peltonen auch noch gegen die eigenen Landsleute.

Das Aufeinandertreffen am Samstag zwischen Deutschland und Finnland (17:15 Uhr, im Liveticker auf ran.de) dürfte für die beiden Trainer das emotionalste Spiel ihrer Karriere werden.

Söderholm stammt aus dem finnischen Kauniainen, spielte früher selbst für die Nationalmannschaft von Finnland und nahm an drei Weltmeisterschaften teil. Peltonen war ebenfalls finnischer Nationalspieler und gewann bei den Olympischen Winterspielen 2010 die Bronzemedaille.

Nun stehen die beiden auf der anderen Seite.

Die Trainer sind "extra motiviert"

Der deutsche Nationalspieler Leon Gawanke weiß, dass es für die Übungsleiter ein ganz besonderes Spiel ist: "Ich glaube, dass Toni und Ville gegen ihre Landsleute noch einmal extra motiviert sind."

Söderholm übernahm im Januar 2019 als Nachfolger von Marco Sturm die deutsche Nationalmannschaft. Bei der WM vor zwei Jahren führte der 43-Jährige die DEB-Auswahl bis in das Viertelfinale. Mit dem Halbfinaleinzug hat Deutschland nun bereits die erfolgreichste WM seit 2010 gespielt.

Marcel Noebels, der im Viertelfinale gegen die Schweiz den entscheidenden Treffer im Penaltyschießen erzielte, lobt die Qualitäten des Bundestrainers.

"Er ist vom Charakter her eher ein ruhiger Trainer, der sehr an seine Mannschaft glaubt. Egal in welcher Situation wir uns befinden, ob es nun gut oder schlecht läuft, er wird nie hektisch", erklärt der Stürmer.

"Es gab nie eine Situation, in der man als Spieler den Eindruck hatte, nun wird plötzlich alles umgestellt. Er glaubt unheimlich an die Jungs, die er auf das Eis schickt und an die Gruppe, die wir hier haben. Das ehrt ihn sehr."

Söderholm macht den Spielern "das Leben deutlich leichter"

Ein weiterer Vorteil: Söderholm kann sich gut in die Spieler hineinversetzen.

"Es ist noch gar nicht lange her, dass er selbst gespielt hat", führt Noebels fort. "Er weiß, in welcher Situation jeder Spieler von uns ist. Diese Erfahrung setzt er als Trainer gut um und macht uns das Leben deutlich leichter."

Der frühere Verteidiger verbrachte seine letzte Saison als aktiver Spieler 2015/2016 in Deutschland beim EHC Red Bull München. Nach dem Gewinn der Meisterschaft gab er sein Karriereende bekannt.

Söderholm wurde daraufhin in den Trainerstab von München aufgenommen, bis er im Sommer 2017 den deutschen Zweitligisten SC Riessersee übernahm. Mit Erfolg: Der SCR wurde Vizemeister in der DEL 2, musste kurz darauf allerdings Insolvenz anmelden.

Seine nächste Station wurde die deutsche Nationalmannschaft.

Söderholm ist ein Trainer, der sich selbst nie in den Vordergrund stellt. Stattdessen nutzt er jede Gelegenheit, um hervorzuheben, wie stolz er auf seine Mannschaft ist und wie viel Herz diese gezeigt habe.

"Wir müssen auf einem anderen Level sein"

Gegen seine Landsleute ist Söderholm nun als Stratege gefordert. In der Gruppenphase unterlag die DEB-Auswahl gegen Finnland mit 1:2.

"Beide Mannschaften werden nun schauen, welche Dinge beim ersten Spiel nicht gut gelaufen sind", weiß der Trainer. "Finnland hat das Spiel sehr verdient gewonnen. Wir müssen auf einem anderen Level sein, wenn wir das Halbfinale gewinnen wollen."

Gleichwohl ist der Bundestrainer zuversichtlich: "Wir habe uns spielerisch und taktisch weiterentwickelt. Das gibt uns Selbstvertrauen."

