München - Die Bundesliga Home Challenge geht in den 3. Spieltag. Auch am Osterwochenende stehen einige hitzige Duelle auf dem Programm (ran.de überträgt die Spiele jeweils am Samstag und am Sonntag ab 15:30 Uhr im Livestream).

29 deutsche Profiklubs und eine Auswahl der DFB-Schiedsrichter spielen wöchentlich an der Konsole gegeneinander. Jedes Team besteht aus zwei Spielern. Dabei sind einige große Namen der Bundesliga am Start.

So wird Borussia Dortmund von Achraf Hakimi vertreten. Für Bayer Leverkusen geht an diesem Wochenende Nadiem Amiri an den Start. Die beiden Schiedsrichter Deniz Aytekin und Daniel Schlager stellen sich der Challenge ebenfalls.

Gespielt wird jeweils im Eins-gegen-Eins-Modus. Die Tore beider Spiele werden schließlich addiert und ergeben das Endresultat.

BVB gegen Leipzig im Spitzenspiel

Los geht es am Samstag ab 15:30 Uhr (live auf ran.de) mit dem Duell von Borussia Mönchengladbach (Jonas Hofmann) gegen Eintracht Frankfurt (Nils Stendera). Anschließend steigt ein namentliches Topspiel zwischen Borussia Dortmund (Hakimi) und RB Leipzig (Nordi Mukiele).

Auch am Sonntag wird in der Bundesliga Home Challenge gespielt. Dynamo Dresden und Justin Löwe erwarten ab 15:.30 Uhr (live auf ran.de) Hertha BSC mit Pascal Köpke. Zudem spielen die Schiedsrichter gegen den SV Darmstadt 98 (Felix Platte).

Insgesamt 15 Spiele stehen an diesem Wochenende auf dem Programm. Das Osterwochenende ist gerettet.

Die Partien vom Wochenende im Überblick:

Samstag, 11.04.2020 (live auf ran.de)

15.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

16.20 Uhr: FC Schalke 04 - Hannover 96

17.10 Uhr: Borussia Dortmund - RB Leipzig

18.00 Uhr: SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg

18.50 Uhr: Arminia Bielefeld - SSV Jahn Regensburg

19.40 Uhr: 1. FC Köln - VfL Bochum

20.30 Uhr: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

21.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - Holstein Kiel

Sonntag, 12.04.2020 (live auf ran.de)

15.30 Uhr: SG Dynamo Dresden - Hertha BSC

16.20 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg

17.10 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

18.00 Uhr: Team Schiedsrichter - SV Darmstadt 98

18.50 Uhr: TSG Hoffenheim - FC St. Pauli

19.40 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg

20.30 Uhr: SC Paderborn - SC Freiburg

