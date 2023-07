Toni Leistner ist erst wenige Tage bei seinem neuen Klub Hertha BSC, schon hat der 32 Jahre alte Innenverteidiger Ärger mit einem Teil der Anhänger der Berliner.

Die aktive Fanszene des Bundesliga-Absteigers attackierte den Neuzugang in Form eines Transparents heftig.

Die aktive Hertha-Fanszene heute Morgen mit einem klaren Statement zur Verpflichtung von Toni Leistner. Wie bewertet ihr diese Aktion?! pic.twitter.com/voB6HBxdt1 — AlexGENightmare (@AlexHerthaBER) July 10, 2023

"Leistner, verpiss dich aus unserem Verein" war auf einem an der Zufahrt zu Herthas Trainingsgelände aufgehängten Banner zu lesen, das eine klare Botschaft gegen die kürzlich bestätigte Verpflichtung des Routiniers darstellt.

Signiert ist das Plakat laut "Bild" mit dem Kürzel "HM03", was für "Hauptstadtmafia 03" - einer der größten Ultragruppierungen in der Ostkurve des Klubs - steht.

Hertha-Fans kritisieren Leistner für Klub-Vergangenheit scharf

Grund für die Ablehnung der Fans gegen Leistner dürfte dessen sportliche Vergangenheit bei Herthas Stadtrivalen Union Berlin sein. Dort war der gebürtige Dresdner von 2014 bis 2018 aktiv.

Als Leistner im Frühjahr 2020 auf Leihbasis beim 1. FC Köln aktiv war und mit den Domstädtern bei der Hertha gewann, postete er auf seinem Instagram-Profil ein Bild mit der Unterschrift "Berlin ist und bleibt Rot-Weiß" in Anspielung auf die sportliche Vormachtstellung von Union in der Hauptstadt.

Nicht zuletzt dieser Post wird dem Routinier nun von einem Teil der Hertha-Fans negativ ausgelegt.

Hertha-Anhang bei Leistner uneinig

Trotz der Anfeindungen gegen Leistner in Form des Transparents gibt es auch andere Meinungen unter den Hertha-Anhängern.

So wurde in den sozialen Medien eine Gegen-Initiative ins Leben gerufen. Unter dem Hashtag #WelcomeToni wird ein Video mit positiven Begrüßungsworten an den Innenverteidiger verbreitet.

Liebe Hertha-Fans,

Die Ereignisse rund um Toni Leistner sind nicht würdig für uns Fans, lasst uns eine Initiative starten und retweetet dieses Video mit dem #WelcomeToni🔵⚪️ ! Lasst uns den Hashtag trenden! HA HO HE! @HerthaBSC @ToniLeistner @BILD_HerthaBSC @rbb24 @junger_herr_ pic.twitter.com/kD2qI1K1zN — AlexGENightmare (@AlexHerthaBER) July 10, 2023

Zuletzt war Leistner in Belgien bei VV St. Truiden aktiv, unterschrieb nun in Berlin einen Vertrag bis 2025.