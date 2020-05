Bremen - Werder Bremen hat einen historischen Tiefpunkt im Weserstadion verhindert, aber das nächste Ausrufezeichen im Abstiegskampf verpasst. Das stark verbesserte Team von Trainer Florian Kohfeldt erarbeitete sich am Dienstagabend beim 0:0 gegen Champions-League-Aspirant Borussia Mönchengladbach erstmals nach zuvor sieben Heimpleiten einen Punkt im eigenen "Wohnzimmer". Ein Achtungserfolg, der im Bundesliga-Existenzkampf allerdings nur bedingt weiterhilft: Werder fehlen aktuell zwei Punkte auf den Relegationsplatz.

In den 90 Minuten umkämpften Minuten fehlte den Hanseaten gegen das Topteam aus Gladbach der letzte Punch und die letzte Kreativität vor dem Tor von Yann Sommer, um nach dem ersehnten Befreiungsschlag am Samstag in Freiburg (1:0) zu Hause nachlegen zu können. Immerhin gelang es Kohfeldts Mannschaft, die achte Heimpleite hintereinander und damit ein Egalisieren des Negativrekords von Tasmania Berlin (1965/66) und Hansa Rostock (2004/05) zu verhindern.

Die Borussia tritt derweil im Rennen um die Königsklassen-Plätze auf der Stelle. Drei Tage nach dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen fehlte dem Team von Coach Marco Rose letztlich die Schärfe in vielen Aktionen, um mehr mitzunehmen. Gladbach muss im Schlussspurt zulegen.

Werder verpasst in Schlussminuten Siegchance

Werder, das ohne Stabilisator Kevin Vogt (Hüfte) auskommen musste, legte wild entschlossen los. Die Körpersprache stimmte, auch Kombinationen trauten sich Maximilian Eggestein und Co. zu. Gefährlich wurden aber erstmal die Gäste. Werder-Torhüter Jiri Pavlenka musste per Fußabwehr gegen Florian Neuhaus klären (9.). Gladbachs Trainer Rose verfolgte dann auch noch eine Kopfballchance von Marcus Thuram.

Dann war Werder dran. Erst kam Davy Klaassen gefährlich zum Abschluss (12.), dann ging er im Strafraum nach einem Kontakt von Kramer zu Boden (20.). Für Kohfeldt ein klarer Elfmeter. "Das sieht ganz Deutschland", rief er später Schiedsrichter Manuel Gräfe zu. Doch der Referee zeigte sich unbeeindruckt.

Werder kämpfte entschlossen weiter, ohne Gladbach permanent zu gefährden. Dafür stand die Defensive der "Fohlen" lange zu sicher. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, es war nun hochspannend. Vor allem Werder ließ dabei riesige Chancen liegen.

