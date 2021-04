München/Berlin - Wie geht es bei Hertha BSC weiter? Offenbar ist das Corona-Chaos größer als befürchtet.

Wie der Klub bekanntgab, wurden Trainer Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio positiv auf COVID-19 getestet.

Das Trio wurde umgehend separiert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Zudem wurde auch Co-Trainer Andreas Neuendorf als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne geschickt. Alle Personen sind bislang symptomfrei.

Wie die "Bild" berichtet, soll es am Donnerstag nach dem Training allerdings einen weiteren Corona-Verdachtsfall unter den Spielern gegeben haben.

"...dann ist es vorbei"

Die Mannschaft sollte übergangsweise von Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich betreut werden und sich sich zudem mit Trainerteam und engen Mitarbeitern in Isolation begeben, zunächst bis zum 28. April. So war zumindest der Plan. Doch laut Bild fuhren die Hertha-Spieler nicht in ein Hotel, nach Hause. Trainings- und Spielbetrieb sind nun offenbar gefährdet.

"Wenn das so stimmen würde und diese Infektion aus der Mannschaftskette käme, dann ist es vorbei – dann muss die ganze Mannschaft von Hertha BSC für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dann ist der Spielbetrieb nicht aufrecht zu erhalten", betonte Detlef Wagner, Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.

Es gebe keine Lex Hertha, stellte er klar, "schon gar nicht von unserem Gesundheitsamt. Der einzige Ausweg wäre, dass uns der Spieler glaubhaft erklären würde, dass er sich von außerhalb angesteckt hat und seitdem drei Tage keinen engen Kontakt zur Mannschaft hatte…"

Die abstiegsbedrohten Berliner treffen am kommenden Wochenende auf den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, ab 17:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

