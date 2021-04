München/Dortmund – Es gibt sogar noch ein Foto davon. Wie Ansgar Knauff, zwölf Jahre alt, neben Jürgen Klopp steht und in den Arm genommen wird.

2014, beim Opel Family Cup in Kamen, wurde jener Knauff von der SVG Göttingen als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Der damalige BVB-Trainer Klopp war bei der Veranstaltung von Sponsor Opel auch zugegen. Mehr noch: Ihm gefiel, was er sah, vor allem von Knauff – und lud ihn zu einem Probetraining ein.

Sieben Jahre später ist Knauff ein Name, mit dem nicht mehr nur BVB-Insider (oder Jürgen Klopp) etwas anfangen können: Der 19-Jährige hat sich einen Platz in der Mannschaft von Trainer Edin Terzic erkämpft und könnte im Saisonendspurt zu einem wichtigen Puzzleteil für die Schwarzgelben werden.

Drei Bundesligaspiele, zwei Schlüsselszenen

"Das war eine unglaubliche Woche für mich", schwärmte Knauff am Samstagabend. Wenige Tage nach seinem Startelfdebüt für den BVB in der Champions League gegen Manchester City hatte der Angreifer den BVB als Joker mit einem herrlichen Schlenzer zum 3:2-Sieg gegen Stuttgart geschossen. Und so die sehr, sehr leisen Hoffnungen auf einen Champions-League Platz am Leben gehalten.

Dabei war der Auftritt gegen den VfB überhaupt erst sein fünfter Einsatz für die Profimannschaft der Borussia, bei der er schon bei seinem Debüt Mitte März gegen Köln mit einem Assist nach starker Einzelaktion für einen Punktgewinn und Aufsehen gesorgt hatte.

"Er übernimmt Verantwortung, das gibt es selten bei jungen Spielern", lobte am Samstag Lothar Matthäus bei "Sky". Der Teenager selbst sagte, er habe das Spiel nach seiner Einwechslung "unbedingt" noch gewinnen wollen.

"Im Eins-gegen-eins am Gegner vorbeifliegen"

Es ist genau diese Mischung aus einem Bewusstsein für Verantwortung, aber auch Frische und Unbekümmertheit, die Knauff für den in der laufenden Saison oft verkopften, verkrampften BVB zu einem wichtigen Faktor im Endspurt werden lassen könnte. Gegen den VfB zog Terzic in Abwesenheit des noch länger verletzten Jadon Sancho den Youngster den etablierten Alternativen Julian Brandt und Thorgan Hazard vor. Und es gibt wenig Gründe, das fürs erste zu ändern.

"Wir sagen ihm, dass er genau deswegen bei uns ist, wegen seinen Qualitäten und seinem Selbstvertrauen", sagte der Coach selbst nach dem Stuttgart-Spiel. Für Knauff gehe es darum, "Mut" zu haben. Damit er "im Eins-gegen-eins am Gegner vorbeifliegen" kann, wie es Terzic ausdrückt.

Vorbeifliegen mag vielleicht etwas hoch gegriffen sein, doch sind sein Tempo und der Antritt neben seinem starken rechten Fuß Knauffs große Stärken. Am liebsten auf der linken Außenbahn aufgeboten lieferte der Offensivspieler für die BVB-Reserve in der laufenden Spielzeit sieben Tore und sechs Assists in 22 Spielen ab.

Leihe laut BVB-Boss Zorc kein Thema

Nun sieht es jedoch danach aus, dass Knauffs Alltag nicht mehr (oder zumindest immer seltener) Regionalliga West heißen wird. Sondern seine Zukunft in der ersten Mannschaft liegt, für die er im November seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.

Auch eine Leihe in der kommenden Saison ist kein Thema bei seinem Klub. "Geplant ist, dass Ansgar dabeibleibt und ein vollwertiges Kadermitglied wird" sagte BVB-Boss Michael Zorc vor dem Duell gegen den VfB dazu.

Da war die "unglaubliche Woche" also noch nicht einmal vorbei.

David Kreisl

