München/Dortmund - Das ist ein Schock für Borussia Dortmund. Wie der BVB mitteilte, wird Mittelfeld-Star Marco Reus mit einer Muskelverletzung mindestens vier Wochen lang ausfallen.

Demnach zog sich der deutsche Nationalspieler die Verletzung bei der 2:3-Auswärtspleite im DFB-Pokal-Achtelfinale beim SV Werder Bremen zu. Der Offensivspieler war in der 89. Minute in Bremen ausgewechselt und durch Neuzugang Emre Can ersetzt worden.

#BVB-Kapitän Marco Reus hat sich im @DFB_Pokal eine Muskelverletzung zugezogen. Nach jetzigem Stand wird er in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen können.



Reus fehlt im Hinspiel gegen PSG

Somit fehlt Reus den Dortmundern unter anderem in den wichtigen Liga-Begegnungen gegen Eintracht Frankfurt oder bei Borussia Mönchengladbach in den nächsten Wochen, aber auch im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Paris St. Germain.

Ob der 30-Jährige rechtzeitig zum Rückspiel gegen die Franzosen Mitte März wieder an Bord sein wird, ist mehr als fraglich. Denn dem Bericht des BVB zufolge, soll Reus in frühestens vier Wochen erst wieder ins Training einsteigen.

