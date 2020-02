Dortmund - Schon seit Jahren wird Youssoufa Moukoko als eines der größten Nachwuchs-Talente im deutschen Fußball gehandelt.

Der 15 Jahre alte Mittelstürmer in Diensten von Borussia Dortmund spielt zumeist gegen deutlich ältere Gegner - und trifft trotzdem wie am Fließband. In dieser Spielzeit kommt Moukoko in 18 Einsätzen in der U19-Bundesliga West auf unglaubliche 31 Treffer und acht Vorlagen.

BVB-Cheftrainer Lucien Favre hat nun angekündigt, dass er den 15-Jährigen schon bald bei den Profis mittrainieren lassen wolle. "Wir haben einen Plan mit ihm, aber ich kann noch nichts Genaues sagen, ab wann er bei uns dabei sein kann. Vielleicht im März, aber wir müssen noch einige Dinge abwarten", erklärte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Moukoko: Bundesliga-Debüt noch 2020?

Nach Informationen der "Bild" denken die Borussen bereits seit Monaten darüber nach, Moukoko zu den Profis zu befördern.

Vielleicht gibt der in Kamerun geborene Stürmer auch schon in diesem Jahr sein Bundesliga-Debüt. Die Dortmunder haben bei der DFL einen Antrag für die Senkung der Altersgrenze im Profi-Fußball eingereicht. Ende März wird bei der DFL-Vollversammlung darüber abgestimmt. Sollte der Antrag angenommen werden, dürften auch 16-Jährige in der Bundesliga spielen. Moukoko feiert im November Geburtstag.

Bereits zuvor könnte das BVB-Talent für die deutsche U19-Nationalmannschaft debütieren. Nach zweieinhalb Jahren Pause kehrt Moukoko für einen Trainingslehrgang der U19 zum DFB zurück. Ende des Monats soll er in der EM-Qualifikation zum Einsatz kommen.

