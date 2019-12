Borussia Dortmund hat das Tauziehen um eines der begehrtesten Talente Europas gewonnen. Wie der Verein mitteilte, gelang ihm die Verpflichtung des 19 Jahre alten norwegischen Angreifers Erling Haaland von RB Salzburg. Haaland hat beim BVB einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Auch Herbstmeister RB Leipzig und namhafte europäische Klubs wie Manchester United oder Juventus Turin waren an Haaland interessiert, wurden aber vom BVB ausgestochen.

Haaland sorgte in diesem Jahr für Furore, in sechs Champions-League-Spielen erzielte er acht Tore. In der österreichischen Liga kommt der Norweger auf 16 Treffer in 14 Spielen. In Österreich wurde er unlängst zum Fußballer des Jahres gewählt.

In einem Video, das der BVB veröffentlichte, sagte Haaland: "Ich freue mich, mich diesem fantastischen Klub anzuschließen. Wir sehen uns im nächsten Jahr."

"Trotz vieler Angebote absoluter Topklubs aus ganz Europa hat sich Erling Haaland für die sportliche Aufgabe beim BVB und die Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, entschieden. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", sagt Borussia Dortmunds Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke. Sportdirektor Michael Zorc, der die Verhandlungen federführend geleitet hatte, betont: "Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere!"

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hatte im Dezember ein Treffen mit Haaland bestätigt. Das intensive Werben für Leipzig blieb aber erfolglos. "Ich habe mich bemüht, ihm in gutem Englisch meine Idee von Fußball zu erklären. Ich glaube, es war ein gutes Gespräch", hatte Nagelsmann gesagt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.