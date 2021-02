Am 23. Spieltag empfängt der FC Bayern in der Bundesliga den 1. FC Köln. Anstoß der Partie ist am 27. Februar um 15.30 Uhr. Wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei ran.de.

Hier findest du die wichtigsten Informationen (Aufstellungen, Tore, Highlights und die letzten Infos) zum Spiel FC Bayern München gegen den 1.FC Köln am 23. Spieltag der Saison 2020/21 in der Bundesliga.

UPDATE, 27.02.2021, 17:17 Uhr - 5:1 Endstand in München

Gnabry 86 Minute5:1Gnabry 82 Minute 4:1Lewandowski 65 inute 3:1Skhiri 49. Minute 2:1

Choupo-Moting 18. Minute 1:0

Lewandowski 34. Minute 2:0

UPDATE, 27.02.2021, 15:19 Uhr - Bayern Trend

Auf Seiten der Süddeutschen, die im Hinspiel Ende Oktober durch die Treffer von Müller (13.) und Gnabry (45.+1) zu einem glanzlosen 2:1-Auswärtssieg einfuhren und die wegen des klar besseren Torverhältnisses auch im Falle eines Unentschiedens Tabellenführer blieben, hat Trainer Hansi Flick im Vergleich zum 4:1-Champions-League-Triumph in Rom eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Coman beginnt Choupo-Moting. Müller gehört nach überstandener Corona-Infektion erstmals wieder zum Kader.

UPDATE, 27.02.2021, 14:45 Uhr - Die Aufstellungen zu Bayern gegen Köln

Der Samstag des 23. Bundesliga-Spieltages. Der FCB empfängt den 1.FC Köln. Die Aufstellungen der beiden Teams im Überblick.

Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Choupo-Moting - Lewandowski Trainer: Hansi Flick

Aufstellung 1.FC Köln: T. Horn - Cestic, Mere, Czichos - Wolf, Skhiri, Jakobs - Özcan, Rexhbecaj - Duda, Dennis Trainer: Markus Gisdol

🚨 Die #effzeh-Startelf ist da 🚨



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___

Die FC-Startelf vor #FCBKOE wird präsentiert von @GaffelKoelsch. pic.twitter.com/03KvTNoVfB — 1. FC Köln (@fckoeln) February 27, 2021

Schiedsrichter: Petersen, Martin (Stuttgart)

Assistenten: Sather, Alexander (Grimma), Wessel, Robert (Berlin)

Vierter Offizieller: Blos, Arno (Deizisau)

Video-Assistent: Siebert, Daniel (Berlin)

Stadion: Allianz Arena (München)

Anstoß: 27.02.2021 - 15:30 Uhr