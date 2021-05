München - Die Bundesliga-Saison 2020/21 biegt mit dem 33. Spieltag auf die Zielgerade ein und dabei kommt es zum Duell zwischen dem SC Freiburg und Serienmeister Bayern München. Wir verraten euch, wo ihr die Partie am Samstag, 15:30 Uhr live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Im Mittelpunkt der Partie zwischen den Breisgauern und den Bayern wird voraussichtlich Robert Lewandowski stehen. Der Bayern-Stürmer musste zwar zuletzt unter der Woche im Training angeblich aufgrund von Belastungsteuerung, wie die Bayern mitteilten, etwas kürzertreten, kann daher wohl in Freiburg auflaufen und damit den ewigen Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller ins Visier nehmen.

Dem Polen Lewandowski, bislang 39-maliger Saisontorschütze, fehlt nur noch ein Treffer, um die ewige Bestmarke von Müller einzustellen beziehungsweise in weiterer Folge sogar an dem früheren Bayern-Torjäger vorbeizuziehen und einen neuen Rekord aufzustellen.

Auch im Hinrunden-Duell gegen Freiburg, das die Münchner am 16. Spieltag in der Allianz Arena mit 2:1 gewannen, war Lewandowski ein Mal erfolgreich. Der SC Freiburg gehört ohnehin zu einem der Lieblingsgegner Lewandowskis in der Bundesliga. Bei bislang 17 Spielen des polnischen Nationalmannschafts-Kapitäns gegen die Breisgauer erzielte Lewandowski insgesamt 18 Treffer.

Die Freiburger können die Saison hingegen recht entspannt ausklingen lassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist mit bislang 44 Punkten längst gerettet und kann durch ein gutes Saisonfinish und Patzer der Konkurrenz möglicherweise noch auf Platz 7 klettern. Dieser würde in der kommenden Saison zur Teilnahme an der neu eingeführten UEFA Conference League berechtigen.

Bundesliga: SC Freiburg gegen FC Bayern München live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: SC Freiburg gegen FC Bayern München im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu SC Freiburg gegen FC Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

