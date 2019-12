Dortmund – Sechs Tore und aufregende 90 Minuten – für den neutralen Fußball-Fan war das Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig beste Werbung für die Bundesliga. Doch so unterhaltsam die Partie für den außenstehenden Zuschauer auch gewesen sein mag, so offenbarte das Spiel auch eine Tatsache – weder Dortmund noch Leipzig haben in dieser Saison das Zeug Deutscher Meister zu werden.

Dortmund bringt wieder eine Führung nicht ins Ziel

Zwar konnten die Dortmunder in der ersten Halbzeit überzeugen, doch wie so oft konnten sie eine Führung am Ende nicht über die Ziellinie bringen. Vor allem gegen vermeintlich leichte Gegner wie Paderborn, Bremen oder Union Berlin ließen die Westfalen Punkte liegen und auch gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um die Meisterschaft gelingt dem Team von Lucien Favre kein Befreiungsschlag.

Um Deutscher Meister zu werden, müssen solche Spiele wie das gegen RB Leipzig unbedingt gewonnen werden, vor allem wenn man zur Pause schon 2:0 führt.

Aber die Borussia schlägt sich immer wieder selbst, so wie gegen die Sachsen, als nach zwei Patzern von Roman Bürki und Julian Brandt zwei Mal Timo Werner der Nutznießer war und binnen sechs Minuten aus einem 2:0 ein 2:2 wird.

Leipzig zu abhängig von Timo Werner

In dieser Tatsache zeigt sich aber auch die Schwäche von RB Leipzig, denn das Team von Coach Julian Nagelsmann ist vorne zu abhängig vom deutschen Nationalstürmer, der nach 16 Spieltagen bereits 18 Treffer und fünf Vorlagen auf seinem Konto hat und damit an mehr als der Hälfte aller Leipziger Tore direkt beteiligt ist.

Und wie die Dortmunder zeigt auch Leipzig eine große Schwäche: der direkte Vergleich mit den Titelaspiranten. Gegen die anderen fünf Teams aus den aktuellen Top 6 der Bundesliga gelang den Sachsen nur gegen Borussia Mönchengladbach ein Sieg, insgesamt konnten von 34 Punkten nur fünf Zähler gegen die direkten Konkurrenten ergattert werden. Aber genau gegen diese Teams, in diesen sogenannten Sechs-Punkte-Spielen, gilt es, sich Siege zu erspielen.

Dortmund und Leipzig müssen ihre Schwächen abstellen

Natürlich ist es für den neutralen Fußball-Fan schön, wenn sich an jedem Spieltag der Tabellenführer ändern kann und der Deutsche Meister nicht schon am 29. Spieltag feststeht, aber sollten Dortmund und Leipzig nicht an ihren Schwächen arbeiten und der FC Bayern in der Rückrunde wieder zu Normalform auflaufen, dann werden der BVB und die Sachsen wieder nicht die Meisterprüfung bestehen und die Schale höchstwahrscheinlich wieder in der Münchner Allianz Arena in die Luft gestreckt werden.

