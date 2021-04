München - Bis zur letzten Sekunde kämpften die Bayern in Paris. Doch unter dem Strich steht das Champions-League-Aus im Viertelfinale. Beim VfL Wolfsburg will das Team von Trainer Hansi Flick den Frust nun schnell aus den Gliedern schütteln. Wir verraten euch, wo ihr die Partie am Samstag, 15:30 Uhr live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Für die Bayern bleibt die Liga nun als einzige Titelchance übrig. Nach dem 1:1 gegen Union Berlin ist der Vorsprung auf RB Leipzig auf fünf Punkte geschmolzen. Einen weiteren Ausrutscher können sich die Münchener daher nicht erlauben.

Doch der Tabellendritte aus Wolfsburg wird den Rekordmeister vor eine schwere Aufgabe stellen. Trotz der 3:4-Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt liegt der VfL auf Kurs Champions League. Bitter: Kapitän und Mittelfeldstratege Maximillian Arnold fehlt nach seiner fünften gelben Karte gesperrt.

Bundesliga: Aufstellungen zu VfL Wolfsburg gegen Bayern München

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Gerhardt - Baku, Philipp, Joao Victor - Weghorst

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayern München live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayern München im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu VfL Wolfsburg gegen Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

