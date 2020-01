Bremen - Oldie Claudio Pizarro hat den Fans von Werder Bremen vor seiner letzten Rückrunde als Fußball-Profi vollen Einsatz bis zum Schluss versprochen.

"Wir werden bis zum Ende kämpfen, um Werder in dieser Liga zu halten", sagte der 41-Jährige dem Weser-Kurier.

Die Norddeutschen gehen am Wochenende als Tabellen-17. in die Rückrunde. "So möchte ich meine Karriere nicht beenden. Ich will mit einer guten Saison aufhören, deshalb möchte ich diese Rückrunde mit Werder erfolgreich sein", sagte der Peruaner.

Claudio Pizarro: Noch kein Treffer für den Stürmer in dieser Saison

Stürmer Pizarro, mit 197 Treffern die Nummer sechs der "ewigen" Bundesliga-Torschützenliste, hat in dieser Saison noch keinen Treffer erzielt.

"Natürlich ärgert es mich total, wie die Saison bisher für mich und für uns gelaufen ist", sagte er, "dass ich noch kein Tor geschossen habe, das ist nicht so wichtig.

Für mich wäre es wichtiger gewesen, mit Werder mehr Spiele zu gewinnen. Drei Punkte sind immer wichtiger als ein Tor."

