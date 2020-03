München/Frankfurt - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat auf die kritischen Stimmen der Fans gehört und die Anstoßzeiten für die kommende Rechteperiode der Bundesliga entsprechend angepasst.

Folglich werden die ungeliebten Montagsspiele (20:30 Uhr) und Spiele am Sonntagmittag (13:30 Uhr), die in den vergangenen Spielzeiten jeweils fünf Mal pro Saison im Spielplan angesetzt waren, ab der Saison 2021/22 eingestellt. Stattdessen wird es pro Saison zehn Spiele am Sonntagabend (19:30 Uhr) geben.

Entsprechendes erklärte Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, am Dienstag in Frankfurt: "Das ist mit allen Klubs besprochen und wurde auch von allen akzeptiert".

Die sonstigen Anstoßzeiten bleiben größtenteils unberührt von der Anpassung. Freitagsspiele (20:30 Uhr), die fünf Spiele am Samstagnachmittag (15:30 Uhr), das Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) und das frühe Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) finden wie gewohnt statt. Lediglich die Anstoßzeit des bisherigen Abendspiels am Sonntag wird von 18:00 Uhr auf 17:30 Uhr vorverlegt.

Zweitliga-Topspiel am Samstag, DFL bricht mit Tradition

Von den Verschiebungen im Zeitplan ist auch die Zweite Liga betroffen. Statt montags wird das Topspiel im Unterhaus dann immer samstags um 20:30 Uhr angepfiffen. Die weiteren Spiele am Samstag beginnen eine halbe Stunde später als sonst um 13:30 Uhr.

Zudem bricht die DFL mit einer Tradition. Am 33. Spieltag werden nicht mehr wie bisher alle Erst-, beziehungsweise Zweitliga-Partien parallel stattfinden, der Spieltag wird "normal" mit unterschiedlichen Anstoßzeiten ausgetragen.

