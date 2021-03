Frankfurt am Main (SID) - Der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig Dieter Müller traut Weltfußballer Robert Lewandowski die 40-Tore-Marke von "Bomber" Gerd Müller zu. Der Angreifer von Bayern München sei "in außergewöhnlicher Verfassung, strotzt seit der Wahl zum Weltfußballer vor Selbstvertrauen und spielt in einem großartigen Team, das viele Chancen kreiert", sagte der 66-Jährige im Interview mit der Offenbach Post.

Lewandowski steht neun Spieltage vor Saisonende bei 32 Treffern. Müller, der unter anderem für die Kickers Offenbach und den 1. FC Köln aktiv war, sieht auf der Welt derzeit keinen besseren Stürmer. "Er ist wirklich die aktuelle Nummer eins, auch im internationalen Vergleich. Messi geht ja noch, aber Ronaldo ist auf dem absteigenden Ast", sagte Müller, der 1977 alleiniger und 1978 mit Gerd Müller Torschützenkönig geworden war.

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft übt der zwölfmalige Nationalspieler Kritik. Aus Deutschland sei "in der Tat kein überragender Stürmer dabei. Es wurde lange verpasst, so einen Typ zu schulen", sagte Müller: "Was der FC Bayern ohne einen Mittelstürmer wie Lewandowski wäre, kann man sich ja ausmalen."