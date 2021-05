Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des stark umworbenen spanischen Offensivtalents Fabio Blanco gesichert. Wie die Hessen am Montag mitteilten, wechselt der 17-Jährige zur kommenden Saison an den Main und erhält einen Vertrag bis 2023 mit Verlängerungsoption.

Der rechte Flügelspieler kommt vom spanischen Traditionsklub FC Valencia und soll vornehmlich in der Frankfurter Bundesligamannschaft zum Einsatz kommen.

"Fabio Blanco Gomez war von einigen Topvereinen Europas stark umworben, doch letztendlich hat die gute Perspektive hier in Frankfurt den Ausschlag gegeben", sagte Ben Manga, Direktor Profifußball bei der Eintracht, und schwärmte: "Seine technischen Fertigkeiten sind außergewöhnlich, seine Art Fußball zu spielen und Situationen im Spiel zu antizipieren herausragend."