München - "Für Wolfsburg reicht es nicht", gab Trainer Hansi Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern bekannt. Damit meinte er Robert Lewandowski, der seit seiner Rückkehr von der polnischen Nationalmannschaft verletzt ausfällt. Eine Nachricht, die niemanden wirklich überraschte.

Macht der Aderlass in München den Titel wieder spannend?

Wann kommt der amtierende Weltfußballer zurück? "Ich habe ihn gerade gesehen. Für Dienstag müssen wir abwarten, wie die Entwicklung ist", fuhr Hansi Flick fort. Lewandowski ist mit Abstand der wichtigste Spieler des FC Bayern. In der Champions League gegen Paris St. Germain fehlten die Vollstrecker-Qualitäten des Polen deutlich.

Neben Lewandowski fehlen auch Leon Goretzka, der im letzten Bundesliga-Topspiel in Leipzig noch das 1:0-Siegtor erzielte, sowie Serge Gnabry, Marc Roca, Niklas Süle, Corentin Tolisso und Douglas Costa. "Der Kader ist ein bisschen dezimiert", stellte Flick fest.

Kein gutes Timing für einen dezimierten Kader, am Wochenende steht das Spitzenspiel beim Tabellendritten VfL Wolfsburg an. Die Wölfe sind klar auf Champions League-Kurs und haben in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel verloren (9 Siege, 4 Remis).

Der FC Bayern ist nur fünf Punkte vor RB Leipzig, dem Zweiten, der einen Tag vor den Bayern gegen Hoffenheim spielt und mit einem Sieg auf zwei Zähler heranrücken könnte - und die Bayern unter Druck setzen.

Lewandowski normalerweise Tor- und Sieggarant gegen den VfL

Unter Druck performen die Bayern normalerweise am besten, doch Top-Torschütze Lewandowski fehlt. Der war gerade gegen die Wolfsburger immer treffsicher. Gegen kein anderes Team in seiner Karriere traf der Pole häufiger. In 24 Partien gegen Wolfsburg traf Lewandowski 24 Mal.

Unvergessen der Fünferpack innerhalb von neun Minuten, der Beginn dieser Fabelserie gegen die Wölfe und ohne diese Tore hätte der FCB mutmaßlich verloren. Zur Pause lag der Rekordmeister 0:1 hinten, Lewandowski kam erst zur Pause.

In der Rückrunde der Saison gewann Bayern 2:0 in Wolfsburg mit zwei Torbeteiligungen von Robert Lewandowski. Natürlich gewann der FC Bayern auch mal deutlich gegen die Wolfsburger, wie bei den 6:0 in den Saisons 16/17 oder 18/19.

Seit dem sensationellen Fünferpack traf der Pole satte 19 mal gegen Wolfsburg, in jedem der elf Bundesligaspiele war er an einem Treffer beteiligt. Eine Quote, die ihresgleichen sucht. Selbst für Lewandowski-Verhältnisse.

Rekordmeister ist abhängig von Lewandowski

Würde man stupide einfach die Tore von Lewandowski abziehen, hätte der FC Bayern statt einer Bilanz von 31 Punkten aus den letzten elf Spielen gegen Wolfsburg "nur" 20 Punkte geholt.

In der Hinrunde war, einmal mehr, der polnische Starstürmer der Unterschiedsspieler. Nach 0:1 drehte er mit seinen Toren das Spiel in der zweiten Hälfte gegen starke Wolfsburger.

Beim vorletzten Auswärtsspiel der Münchner in Wolfsburg siegten die Bayern mit 3:1, neben seinen zwei Treffern legte Lewandowski das dritte Tor vor.

Logischerweise wäre es viel zu einfach, lediglich die Treffer des Stürmers abzuziehen - schließlich hätten die Bayern in seiner Abwesenheit nicht zu zehnt gespielt. Jedoch sind die Bayern ohne Lewandowski deutlich schwächer, das wissen sowohl die Münchner als auch die Leipziger.

Jene Leipziger wissen auch, dass das Auswärtsspiel des FCB beim Tabellendritten in Wolfsburg wohl die letzte Chance von RB ist, nochmal in den Meisterkampf einzugreifen. Vorausgesetzt, das Team von Julian Nagelsmann gewinnt am Freitag-Abend gegen Hoffenheim.

