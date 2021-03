München - Zum Auftakt des 24. Spieltages in der Bundesliga trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FSV Mainz 05. Anpfiff der Freitags-Partie ist am 5. März um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im Liveticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

Mehr Abstiegskampf geht in der laufenden Bundesliga-Saison nicht. Mit Schlusslicht Schalke (neun Punkte) und dem Vorletzten Mainz (17 Punkte) treffen die aktuell schwächsten Mannschaften der Bundesliga aufeinander. Vor allem für Schalke geht es in diesem Kellerduell quasi schon um alles.

Beim Debüt des neuen Trainer Dimitrios Grammozis sind die Gelsenkirchener zum Siegen verdammt, um nicht schon vorzeitig alle Chancen auf einen möglicherweise epischen Schlussspurt inklusive Klassenerhalts-Wunder zu verspielen. Wirklich hoffnungsvoll kann S04 aber eher nicht in das Spiel gegen Mainz gehen, schließlich hat der Traditionsklub in dieser Saison erst einen Sieg in der Bundesliga eingefahren und zuletzt vier Mal in Folge zuhause verloren.

Mainz unter Svensson merklich im Aufwind

Deutlich im Aufwind befindet sich hingegen Mainz nach dem Trainerwechsel hin zu Bo Svensson. Unter dem Dänen, der früher selbst für den FSV spielte, konnten sich die Mainzer an den ersten Spieltagen im Jahr 2021 bis auf aktuell einen Zähler an den Abstiegs-Relegationsplatz sowie den ersten Nicht-Abstiegsplatz heranarbeiten.

Das Hinrunden-Duell zwischen Mainz und Schalke endete übrigens mit einem 2:2-Unentschieden. Eine erneute Punkteteilung am Freitagabend würde dem FSV deutlich mehr bringen - für Schalke ist das erste Spiel unter Grammozis quasi schon die allerletzte Chance, um vielleicht doch noch in Richtung Klassenerhalt schielen zu können.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 im Livestream

DAZN überträgt die Partie dem FC Schalke 04 gegen den 1. FSV Mainz 05 wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga im Live-Stream, hier geht es um 20:15 Uhr los. Ein Abonnement beim Streamingdienst ist kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Bundesliga: Liveticker der Partie FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

