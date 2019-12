München - Sternstunden gibt es immer wieder mal. Tage, die ein Versprechen für die Zukunft andeuten, dann aber nie eingelöst werden. One-Hit-Wonder.

Von denen gibt es beim FC Bayern eine ganze Menge.

Lange Wartezeit

Fast zehn Jahre ist es inzwischen her. Eine halbe Ewigkeit. Für die Nachwuchsarbeit der Bayern ist diese Zeitspanne ein Armutszeugnis, dass David Alaba der letzte Spieler aus der eigenen Jugend ist, der den Durchbruch langfristig geschafft hat, immer noch eine Bürde.

Seit zehn Jahren warten sie in München auf einen "neuen Alaba", die Suche zieht sich. Die Sehnsucht nach einer Identifikationsfigur wie den Österreicher wurde seitdem nicht kleiner.

Einer wie Thomas Müller. Bastian Schweinsteiger. Philipp Lahm. Einer, dem man beim Wachsen, beim Reifen zuschauen kann. Es ist ein anderes, innigeres Verhältnis als zu den zugereisten Stars.

Deshalb sorgt Joshua Zirkzee aktuell nicht nur für Furore, er schürt mal wieder Hoffnungen, dass er das Talent sein könnte, das es nach oben zu den Profis schafft.

Gegen den VfL Wolfsburg schrieb der 18-Jährige sein eigenes Märchen weiter, traf auch gegen die "Wölfe" kurz nach seiner Einwechslung. 150 Sekunden waren es diesmal, nach 105 Sekunden am Mittwoch beim SC Freiburg. Beim ersten Tor war es das 2:1, am Samstag das 1:0. Blitztore. Wichtige Treffer.

Mit ihm als Joker also sechs statt nur zwei Punkte. Eine gewisse Lebensversicherung im Titelkampf. Und wieder so ein Versprechen.

"Guter Typ und Fußballer"

"Er ist ein guter Typ und ein guter Fußballer. Er hat einen guten Riecher, mit ihm hat Hansi zweimal ein glückliches Händchen bewiesen. Wir nehmen jeden von den jungen Spielern an die Hand. Wir sind eine Mannschaft und jeder wird positiv aufgenommen. Joshua fliegt gerade und hat ihn wieder eiskalt reingemacht", sagte Serge Gnabry.

Keine Frage: Zirkzee ist erst seit wenigen Wochen bei den Profis, spielt sonst in der Zweiten in der 3. Liga, könnte sogar noch U19 spielen. Seine Bundesliga-Bilanz: Zwei Spiele, zwei Schüsse, zwei Tore mit acht Ballkontakten in insgesamt acht Minuten Einsatzzeit.

Wichtig ist die richtige Balance, nicht nur für Zirkzee, sondern auch die anderen Talente, die unter Trainer Hansi Flick bei den Profis mittrainieren und sich zeigen dürfen, wie Oliver Batista Meier, Leon Dajaku und Sarpreet Singh.

"Die Maßnahme war richtig, dass wir die talentiertesten Spieler im Verein mit den Weltklasse-Spielern trainieren lassen", erklärt der Bayern-Coach. "Nur da lernen sie, was diese Spieler machen, was ein Lewandowski macht, ein Thiago, ein Kimmich."

Reise mit ins Trainingslager

Das Quartett mache es sehr gut, allerdings müssten sie "von der Physis zulegen", betont Flick. "Aber das bekommen wir alles hin, damit sie 90 Minuten marschieren können", sagte der 54-Jährige.

Zirkzee reichen im Moment Sekunden. "Ich habe ihm gesagt, dass er wieder dahin gehen soll, wo es gefährlich wird. Dort liegt auch seine Stärke. Er hat wieder mit dem ersten Ballkontakt das Tor gemacht. Das kann er gerne immer so machen, wenn wir ihn einwechseln", sagte Flick.

Sein Super-Joker "hat schon diese Coolness, aber wir wollen die jungen Spieler alle behutsam weiterentwickeln", so Flick weiter. Doch natürlich werden bereits Mutmaßungen angestellt: Kann Zirkzee eine Alternative zu Robert Lewandowksi sein, wenn der Pole mal eine Pause benötigt?

Doch behutsam ist das Stichwort. Training alleine mit den Stars ist schon gut, wichtig ist aber die Einsatzzeit, ohne zu viel Druck aufzubauen oder die Talente zu verheizen. Zirkzee dürfte nun die Winter-Vorbereitung mitmachen und kann sich so noch besser akklimatisieren. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit der Bayern mit Flick wird auch dem Nachwuchs gut tun.

Für noch mehr Sternstunden. Und vielleicht sogar das Ende der Wartezeit.

Andreas Reiners

