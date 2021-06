Europameisterschaft

EM-Auftakt: Die Fußball-Fans erobern Rom!

Rund um das EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 11. Juni haben sich zahlreiche Fans in Rom eingefunden, um ihre Farben zu unterstützen. ran hat in der Galerie einige Eindrücke aus der "Ewigen Stadt" gesammelt.