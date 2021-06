Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet vor Zuschauern in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Wie der Verein am Freitag mitteilte, werden nach den internen Leistungstests zum ersten Training am Mittwoch (15.00 Uhr) rund 300 Fans im Hanns-Braun-Stadion zugelassen. Für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai geht es zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im August zum 1. FC Köln.

Im Online-Shop können Dauerkarten-Inhaber der Saison 2019/20, die auch Mitglied des Vereins sind, ab Samstag Tickets für den Trainingsauftakt buchen, der auch über die Vereins-TV-Plattform gestreamt wird.

Einen Tag nach dem Auftakttraining ist ein Trainingslager in Neuruppin geplant sowie vier Testspiele, das letzte findet am 14. Juli gegen Zweitligist Hannover 96 statt. Den Abschluss bildet ein weiteres Trainingslager vom 25. Juli bis 1. August im österreichischen Leogang.