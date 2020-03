München/Berlin - Laut Geschäftsführer Michael Preetz war ein Transfer des 2014er-Weltmeisters Mario Götze in der kurzen Klinsmann-Ära beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ein Thema. Ex-Trainer Jürgen Klinsmann habe den Kontakt zum Profi von Borussia Dortmund jedoch laut Preetz nicht herstellen können. "Ich glaube, bei Mario Götze war es so, dass er ihn schlichtweg nicht ans Telefon bekommen hat", sagte der Manager in einem Bild-Podcast.

In der Winterpause, als Klinsmann noch Trainer war, waren Namen wie Götze, Julian Draxler (Paris St. Germain) und Granit Xhaka (FC Arsenal) bei Hertha als mögliche Zugänge gehandelt worden. Im Februar trat Klinsmann nach 76 Tagen im Amt und internen Streitigkeiten zurück. Anschließend sorgte seine Generalabrechnung in Tagebuchform, die in der Sport Bild veröffentlicht wurde, für Schlagzeilen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.