Sinsheim - Die TSG Hoffenheim hat Linksaußen Felipe Pires erneut ausgeliehen. Wie die Kraichgauer am Dienstag mitteilten, spielt der 24-jährige Brasilianer bis Saisonende auf Leihbasis beim kroatischen Erstligisten NK Rijeka. Pires, der bis zur Winterpause an den brasilianischen Erstligisten Fortaleza ausgeliehen war, hat in Hoffenheim noch bis 30. Juni 2021 Vertrag. Bislang kam er für die TSG in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz.

