Nur einmal musste sich Pepper um seinen Sieg fürchten: Beim vorgeschriebenen Boxenstopp klemmt das rechte Hinterrad, der Grasser-Lamborghini steht fast zehn Sekunden. Doch der Vorsprung, den sich Pepper in der ersten Rennhälfte aufgebaut hat, reicht aus, um die Spitze zu verteidigen.

Der Höhenflug von Jordan Pepper geht weiter: Nur eine Woche nach seinem Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Spa feiert der Grasser-Lamborghini-Pilot seinen Debütsieg in der DTM. Der 28-jährige Südafrikaner wandelte seine Pole zur Führung um und raste anschließend zum Start-Ziel-Sieg.

Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) erreichten den vierten Platz, gefolgt von Teamkollege Jack Aitken.

Landgraf-Mercecedes-Pilot Lucas Auer wird Sechster, vor Winward-Markenkollege Jules Gounon und HRT-Ford-Pilot Arjun Maini. Ricardo Feller (Land-Audi) und Rene Rast (Schubert-BMW) komplettieren die Top 10 im ersten Rennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg.

Nach dem Start brach in der ersten Runde das Norisring-typische Chaos aus: Pepper verteidigte seine Pole zur Führung, während sich Vermeulen dahinter an Abt-Lamborghini-Pilot Nicki Thiim vorbeischob. Auch Preining nutzte seine Chance und übernahm die dritte Position.

In der Dutzendteich-Kehre sah auch Engel seine Chance gegen Thiim, wobei es zur Berührung kam und sich der Lamborghini-Pilot drehte. Glück für den AMG-Piloten: Die Rennleitung wertete den Vorfall als Rennunfall und verzichtete auf eine Bestrafung.

Für den Dänen war das Rennen allerdings gelaufen. Er fiel bis an das Ende des Feldes zurück und schaffte es in der Folge nicht mehr, sich nach vorne zu kämpfen. Thiim, der im Vorjahr auf dem Norisring seinen DTM-Debütsieg feiern konnte, belegt am Ende die 20. Position.