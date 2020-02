Berlin - Zwischen Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Offensivspieler Salomon Kalou stehen die Zeichen weiter auf Abschied. Der 34-jährige Ivorer, der unter Ex-Trainer Jürgen Klinsmann aussortiert worden war und auch seit dessen Rücktritt keine Rolle mehr spielt, prüft Optionen für einen Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS. Das erklärte Hertha-Manager Michael Preetz am Donnerstag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de).

"Das ist eine Liga, die Sala interessiert. Das ist, was er forcieren möchte", sagte Preetz: "Er ist aber nicht so weit, dass ein Wechsel unmittelbar bevorsteht." Man stehe mit Kalou in einem engen Austausch. Dass der frühere Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea mit seiner sportlichen Situation nicht zufrieden sei, sei verständlich. Der langjährige Stammspieler Kalou kommt in der laufenden Spielzeit nur auf fünf Ligaeinsätze, in den USA ist das Transferfenster noch geöffnet.

Drei Heimsiege für Hertha "dürftig"

Gegen Köln will Hertha die magere Heimbilanz aufbessern. "Es geht darum, auch das Publikum mitzunehmen und die Leute hinter uns zu bringen", sagte Preetz. Drei erzielte Heimsiege seien "dürftig", so der Manager.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.