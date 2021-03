Bundesliga

Casteels auf Hildebrands Spuren - Die 10 längsten Serien ohne Gegentor

Durch den 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag ist Koen Casteels nun seit 666 Minuten in der Bundesliga ohne Gegentor. Für den Rekord reicht das noch nicht, doch wir zeigen euch, wo Casteels in der Top 10 der längsten Serien ohne Gegentor liegt.

1:26 min