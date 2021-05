München – Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den deutschen Supercup terminiert: Das Duell zwischen Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund findet am Dienstag, den 17. August 2021 in Dortmund statt, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Neu in diesem Jahr: Das Duell wird in SAT.1 und im Livestream auf ran.de übertragen. Es wird die dritte ran Bundesliga-Übertragung der Saison 2021/22 sein.

Der Supercup ist nach dem Auftakt der 2. Bundesliga am 23. Juli und dem Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison 2021/22 am 13. August das dritte Spiel der ran-Comeback-Saison. Insgesamt werden es im Rahmen des Rechtepakets neben Liga-Auftakt und Supercup neun Live-Spiele sein, die in SAT.1 und auf ran.de frei empfänglich zu sehen sein werden.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern

Seit 2010 wird der Supercup unter der Regie der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgetragen, und bei der nunmehr zwölften Ausgabe 2021 kommt es immerhin zum achten Mal zum Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Die Bilanz: Vier Siege für den Rekordmeister, drei für Schwarz-Gelb.

Gespielt wird am 17. August in Dortmund, da der Pokalsieger (oder im Falle eines Double-Gewinns der Vizemeister) in der Regel der Gastgeber ist.

Rekordsieger ist – wenig überraschend – der FC Bayern. Er gewann bei 14 Teilnahmen acht Mal, Borussia Dortmund sechs Mal bei elf Teilnahmen. Insgesamt wurde der Supercup 21 Mal ausgetragen, denn die Geschichte des Spiels reicht weiter zurück als 2010. Von 1987 bis 1996 wurde er unter der Obhut des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als DFB-Supercup ausgetragen. Die Zeit zwischen 1997 und 2009 wurde mit einem Ligapokal überbrückt.

