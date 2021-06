Europameisterschaft

Das Durchschnittsalter der EM-Teams

In Belgien kommt die goldene Generation so langsam, aber sicher in die Jahre, in England wächst eine neue heran. Auch die Türken sind blutjung. Und die DFB-Elf? Die liegt irgendwo dazwischen. ran zeigt das Durchschnittsalter aller EM-Teilnehmer.