München/Gelsenkirchen - 0:8 gegen den FC Bayern, 0:4 gegen RB Leipzig, 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Insgesamt musste der FC Schalke 04 in den ersten neun Spielen der Bundesliga-Saison 28 Gegentore einstecken – also über drei pro Spiel. Und jetzt stehen die Knappen wohl ohne Torhüter da.

Obwohl: einen gäbe es da noch. Den ewigen Ersatzmann.

Rönnow droht auszufallen, auch Fährmann verletzt

Schocknachricht unter der Woche: Nach Ralf Fährmann - der nominellen Nummer zwei im Schalker Kasten - droht nun auch Frederik Rönnow auszufallen. Der Leihgabe aus Frankfurt machen Knieprobleme zu schaffen.

"Wir kämpfen gegen die Zeit an", sagte Trainer Manuel Baum in der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (am Sonntag ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de). Muss jetzt ein Mann in die Kiste, der seit fast dreieinhalb Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hat?

Michael Langer ist die Nummer drei im königsblauen Kader. Der Österreicher ist seit 2017 in Gelsenkirchen, hat aber noch einziges Pflichtspiel für S04 absolviert. Zweifelsohne gab es seither Phasen, in denen es dankbarer gewesen wäre, im Schalker Tor zu stehen.

Immerhin gibt es kaum etwas zu verlieren, jetzt, wo Schalke bereits seit 25 Bundesligaspielen keinen Sieg mehr eingefahren hat.

Langer noch ohne Einsatz für Schalke

Aber das sagt sich so leicht. Schalke steckt trotz der rekordträchtigen Negativserie mitten im Abstiegskampf und kann dennoch jedes Pünktchen gebrauchen. Gerade in einer so instabilen Mannschaft ist der Torhüter, so hat es Rönnow in den letzten Wochen bewiesen, das Zünglein an der Waage.

Sollte der Däne tatsächlich ausfallen, muss Langer in die Bresche springen. Seine Aufgabe: das Unheil gegen eine der besten Offensiven der Liga - nämlich die der Werkself - verhindern.

Langer kam 2017 mit 32 Jahren aus der ersten schwedischen Liga, von IFK Norköpping, nach Gelsenkirchen. Damals war Fährmann die unangefochtene Nummer eins, dahinter wartete der 18 Jahre alte Alexander Nübel auf seine Chance. Schon zu dieser Zeit war Platz drei in der Rangordnung für den Österreicher bestimmt, der damit aber auch immer gut leben konnte. Dabei begann seine Bundesligakarriere wie ein Märchen.

Bundesligadebüt und Deutscher Meister mit 22 Jahren

Am 10. März 2007 fällt Timo Hildebrand, der Stammkeeper des VfB Stuttgart verletzungsbedingt aus, der 22-Jährige Langer gibt gegen den VfL Wolfsburg sein Bundesligadebüt. Der junge Vertreter hält seinen Kasten sauber, die Partie endet 0:0. Kurze Zeit später werden der VfB und somit auch Langer Deutscher Meister - auch, wenn das Wolfsburg-Spiel seine einzige Partie in diesem Jahr bleiben sollte.

Dass die Bundesliga-Akte des 1,95-Meter-großen Torwarts auch 13 Jahre später kein einziges Bundesligaspiel mehr hinzugefügt wurde, macht das bevorstehende Debüt für Schalke am Wochenende noch besonderer.

Nach der Meisterschaft mit Stuttgart verlässt Hildebrand den VfB in Richtung Valencia. Die Schwaben rüsten nach, holen Raphael Schäfer aus Nürnberg und setzen Langer auch den noch jüngeren Sven Ulreich vor die Nase. Die Aussichten auf weitere Einsätze schwinden, Langer wechselt zum SC Freiburg.

Die Reise beginnt

Auch im benachbarten Baden läuft es nicht wie gewünscht. Den Kampf um die Nummer eins des Zweitligisten kann Langer nie wirklich für sich entscheiden. Alexander Walke stiehlt ihm damals die Show. Schließlich darf er in der Saison 2007/08 doch noch 13 Zweitliga-Spiele absolvieren, wird nach der Saison aber wieder durch den Franzosen Simon Pouplin ersetzt.

Anschließend geht es 2010 zum FSV Frankfurt - ebenfalls 2. Liga. Auch dort wärmt Langer öfter die Bank, als er Gegentore verhindert. 2012 geht die Reise weiter zum SV Sandhausen. Gleiche Voraussetzungen, gleiches Schicksal. Im Frühjahr 2014 soll es den Neustart im Ausland geben – bei Valerenga in Norwegen.

Über eine kurze Station in der USA und noch ein paar Engagements in Skandinavien geht es dann 2017 wieder nach Deutschland – zum FC Schalke 04.

Findet die Cinderella-Story ihr Happy End?

Seit dreieinhalb Jahren kein einziges Pflichtspiel. Und trotzdem, Trainer Baum sieht in Langer einen sehr brauchbaren Torwart. Auf die Aussage, Langer sei ein unverzichtbarer Mannschaftskamerad in der Kabine entgegnet Trainer Baum: "Damit wird man ihm nicht gerecht. Seine Leistungen im Training sind gut, er macht einen guten Eindruck."

Na dann, warum nicht? Viel schlimmer kann es kaum noch werden. Ohnehin bleibt dem Coach keine Wahl. Er muss die Cinderella-Story auspacken und dem ewigen Ersatzmann 13 Jahre nach dessen erstem und einzigem Bundesligaspiel nun sein zweites geben.

Der Kreis wird sich aber trotzdem nicht ganz schließen, denn Deutscher Meister wird Michael Langer mit Schalke in dieser Saison ziemlich sicher nicht mehr.

Justin Werner

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.