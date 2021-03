U21

Legendäre Elf! Die U21 beim letzten Ungarn-Sieg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet mit dem Spiel gegen Gastgeber Ungarn in die U21-EM. Erst einmal konnte Deutschland die ungarische U21 besiegen. Am 12. Oktober 1994 gewann die DFB-Jugend mit 3:0. ran.de zeigt, welche Spieler vor fast 27 Jahren in der Startelf standen.