Mönchengladbach - Am 31. Mai 2020 war es endlich soweit: Nach fast vier Jahren Leidenszeit feierte Mamadou Doucoure sein Debüt für Borussia Mönchengladbach.

In der 90. Minute gegen Union Berlin (4:1) wurde der im Senegal geborene Franzose eingewechselt. Alle Mannschaftskollegen auf der Ersatzbank erhoben sich und applaudierten, als Doucoure den Rasen betrat. Für diesen besonderen Wechsel spielte Ibrahima Traore zuvor sogar extra den Ball ins Aus.

"Eckfahnen-Jubel" für Debütant Doucoure

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl sprach bei "Sky" von einer "wertvollen Erfahrung für ihn" und einem "emotionalen Erlebnis für alle".

Nach dem Schlusspfiff zelebrierte Marcus Thuram seinen "Eckfahnen-Jubel" mit dem Trikot von Doucoure - eine weitere besondere Geste der Mannschaft an den jungen Verteidiger.

Hinter dem 22-Jährigen, der 2016 im Alter von 18 Jahren von Paris Saint-Germain an den Niederrhein gewechselt war, liegt eine schier unendliche Leidenszeit.

Gleich vier Mal in Folge musste Doucoure Muskelrisse verkraften, bevor er sich im vergangenen Oktober noch eine Muskelzerrung zuzog. Insgesamt verpasste der Linksfuß 101 Spiele und fehlte mehr als 1000 Tage. Über die zweite Mannschaft der "Fohlen" arbeitete er sich aber in den vergangenen Wochen sukzessive an das Profi-Team heran.

Rose über Doucoure: "Das hat er sich verdient"

Dort ermöglichte Gladbachs Trainer Marco Rose ihm nun endlich sein langersehntes Bundesliga-Debüt.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte Rose über Doucoures besonderen Moment: "Wir freuen uns alle unglaublich, dass der Junge endlich die ersten Bundesliga-Minuten für unseren Verein feiern durfte. Das hat er sich verdient. Ich hoffe, dass ihm das richtig Schwung und Kraft gibt für die nächsten Aufgaben."

Abschließend äußerte Rose noch einen Wunsch: "Wichtig ist, dass er gesund bleibt." Dem ist nichts hinzuzufügen.

