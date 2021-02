München/Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat nach der bitteren 1:5-Pleite gegen den VfB Stuttgart die Reißleine gezogen und Trainer Christian Gross entlassen.

Außerdem müssen Sportvorstand Jochen Schneider sowie Sascha Riether, Leiter der Lizenzspielerabteilung, und "Leiter Performance" Werner Leuthard gehen.

"Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. Wir brauchen nicht Drumherum zu reden: Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken", wird Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Aufsichtsrates, in der Pressemittelung auf der Vereinshomepage zitiert.

Gleichzeitig stehe "nun die Mannschaft in der Pflicht, das letzte Drittel der laufenden Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Das sind die Spieler Club und Fans schuldig."

Gerüchte um Revolte gegen Gross

Bereits vor dem Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger gab es Gerüchte um eine Spielerrevolte gegen Trainer Gross, diese dementierte der S04-Pressesprecher allerdings gegenüber ran.

"Es gab keinen Spieler, der mit einem solchen Anliegen bei Jochen Schneider vorgesprochen hat. Dass es speziell nach der Derby-Niederlage Frust gab, ist doch völlig klar. Dass dazu auch offene Gespräche und eine Aufarbeitung der aktuellen Situation gehören, daraus machen wir gar keinen Hehl", so das Statement des Klubs im Wortlaut.

Der Schweizer ist bereits der vierte Trainer, der sich in dieser Saison erfolgslos in Gelsenkirchen versuchte. Zuvor waren bereits David Wagner und Manuel Baum entlassen worden, Huub Stevens stand für einige Spiele als Interimslösung an der Seitenlinie.

Auch Sportvorstand Schneider verlässt S04

Auch Sportvorstand Jochen Schneider, über dessen vorzeitigen Abgang ebenfalls schon vor einigen Wochen spekuliert worden war, wurde von seinen Aufgaben entbunden. Ein Abschied spätestens zum Saisonende stand seit wenigen Tagen fest, wie der 50-Jährige in einer Fragerunde auf "Schalke TV" bestätigte.

Neben Trainer und Sportvorstand müssen auch "Leiter Performance" Werner Leuthard und Sascha Riether, Chef der Lizenzspielerabteilung, gehen.

Nach 23 Spieltagen stehen die Knappen mit nur neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und taumeln dem Abstieg in die Zweitklassigkeit entgegen.

"Eurofighter" zurück im Trainerstab

Die sportliche Gesamtverantwortung trägt bis auf Weiteres Peter Knäbel. Mit Blick auf die Planungen für die neue Saison wird der Direktor Nachwuchs und Entwicklung wie bisher von U19-Chef-Trainer Norbert Elgert und Mike Büskens unterstützt.

Die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernimmt bis zum Ende der Saison Gerald Asamoah, Manager der U23.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.