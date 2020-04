Köln - Mit 60 Jahren ist für Rudi Völler noch lange nicht Schluss. "Den Gedanken, den ich im vergangenen Jahr mal hatte, vielleicht etwas früher aufzuhören, habe ich verworfen.

Bis 2022 mache ich weiter", sagte der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen der Sport Bild wenige Tage vor seinem runden Geburtstag (13. April).

In zwei Jahren läuft der Vertrag des Weltmeisters von 1990 aus. "Danach müssen wir schauen. Ich werde zu gegebener Zeit mit Werner Wenning als Vorsitzendem des Gesellschafter-Ausschusses besprechen, was sinnvoll für die Zukunft ist", sagte er.

Völler hatte 2018 die neu geschaffene Stelle in Leverkusen übernommen, nachdem er dort seit 2005 als Sportdirektor tätig gewesen war. In dieser Zeit schaffte es der Verein sechsmal in die Champions League. Völler wertet dies als Erfolg: "Aber es gibt den Wermutstropfen, dass wir keinen Titel geholt haben."

