Gelsenkirchen/München - Die Lage für den FC Schalke 04 ist aussichtslos und doch bot das 0:0 im Kellerduell gegen Mainz 05 zumindest einen kleinen Lichtblick.

Beim siebten Remis der Saison feierte Kerim Calhanoglu sein Bundesliga-Debüt für die Königsblauen.

Der Name Calhanoglu dürfte dem einen oder anderen Bundesliga-Fan bekannt vorkommen, schließlich sorgte Hakan Calhanoglu einst beim Karlsruher SC und bei Bayer Leverkusen für Furore. Aktuell spielt der türkische Nationalspieler beim AC Mailand in der Serie A groß auf und hat bereits 17 Scorerpunkte in 30 Pflichtspielen für die Lombarden auf dem Konto.

Kerim Calhanoglu ist Cousin von Hakan Calhanoglu

Schalkes Calhanoglu ist der Cousin des Milan-Stars und träumt jetzt ebenfalls von einer großen Karriere. Gegen Mainz berief ihn der neue Schalke-Coach Dimitrios Grammozis im linken Mittelfeld erstmals in die Startformation, anstelle von Routinier Bastian Oczipka. Und der 18-Jährige machte seine Sache ordentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass Calhanoglu seit Oktober kein Spiel mehr bestritt. Grund: Die U19-Bundesliga pausiert seit Oktober.

Dort wurde Calhanoglu, der erst im vergangenen Sommer aus Hoffenheim nach Gelsenkirchen kam, von Trainer Norbert Elgert zum Kapitän ernannt.

Doch nach gerade einmal vier Spielen wurde die Nachwuchsbundesliga aufgrund der Corona-Pandemie in den Ruhezustand versetzt. Umso bemerkenswerter war Calhanoglus Leistung gegen Mainz. Sein enormes Talent war zu sehen, auch wenn er natürlich noch Anpassungsprobleme hatte.

Grammozis lobt Calhanoglu

Grammozis äußerte sich nach der Partie lobend über den 18-Jährigen: "Ich fand, dass sein Debüt gar nicht mal so schlecht war.“ Grammozis ergänzte: "Wir hätten natürlich auch Oczipka aufstellen können, aber der Junge ist wirklich sehr frech aufgetrumpft im Training und deshalb hat er sich heute seine Chance verdient."

So steht Calhanoglu sinnbildlich für den anstehenden Neuaufbau bei den Schalkern. Gemeinsam mit Sturm-Juwel Matthew Hoppe könnte Calhanoglu, dessen Vertrag bis 2024 läuft, eines der Gesichter der Schalker Zukunft sein, die höchstwahrscheinlich erst einmal in Liga zwei weitergehen wird.

Und möglicherweise wird irgendwann einmal der Name Calhanoglu eng mit dem Schalker Aufschwung verknüpft sein. Was möglich sein könnte, zeigt Calhanoglus Cousin seit geraumer Zeit.

Markus Bosch

