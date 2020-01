Gelsenkirchen - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Linksverteidiger Bastian Oczipka langfristig gebunden. Wie die Königsblauen am Samstag mitteilten, unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

"Basti hat in dieser Saison konstant gutes bis sehr gutes Niveau angeboten. Er ist nicht nur ein etablierter Bundesliga-Linksverteidiger, von denen es nicht viele gibt, sondern ebenso ein feiner Mensch", sagte Trainer David Wagner.

Oczipka, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, war in dieser Saison in allen 20 Pflichtspielen über die volle Spielzeit zum Einsatz gekommen. Er war im Sommer 2017 von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen gewechselt und kam in 78 Pflichtspielen auf insgesamt einen Treffer sowie 15 Assists.

