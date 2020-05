Borussia Dortmund 09 gegen FC Bayern München am Samstag live im TV, im Livestream und Live-Ticker

Klassiker, Liga-Gipfel, Spitzenspiel! Am 28. Spieltag ist in der Liga Titelkampf angesagt, und Spannung garantiert.

Anpfiff der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist am Dienstag, 26. Mai 2020, um 18:30 Uhr. Wir haben für Euch zusammengefasst, wo und wie ihr das Duell live im TV und im Livestream verfolgen könnt. Alle Infos zu TV-Terminen, Live Ticker & Stream. Der FC Bayern München ist der aktuelle Spitzenreiter der Bundesliga-Tabelle, und möchte dies auch nach dem Gastspiel in Westfalen bleiben.

Die letzten beiden Duelle

Saison 2019/20, 11. Spieltag, Bundesliga: FC Bayern – BVB 4:0 (1:0), Tore: Lewandowski (2), Gnabry, Hummels (ET)

Saison 2019/20, Supercup: BVB – FC Bayern 2:0 (0:0), Tore: Alcácer, Jadon Sancho

Infos zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki – Pisczek, Hummels (Can), Akanji – Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro – Sancho (Hazard), Haaland, Brandt Trainer: Lucien Favre

FC Bayern München: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich – Coman, Müller, Goretzka, Gnabry – Lewandowski Trainer: Hansi Flick

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Anstoß: Dienstag, 26.05.2020, 18.30 Uhr