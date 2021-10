Amsterdam (SID) - Mittelfeldspieler Axel Witsel kehrt für das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam am Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in die Startelf zurück. Als einzige Änderung im Vergleich zum 3:1 gegen den FSV Mainz 05 zuletzt in der Bundesliga ersetzt der Belgier Emre Can.

Trainer Marco Rose setzt auf seinen Ausnahmestürmer Erling Haaland, der in seinen 17 Champions-League-Auftritten insgesamt 21 Tore erzielt hat. Für Ajax stürmt der frühere Frankfurter Sebastien Haller, Schütze von fünf Toren in den ersten beiden Gruppenspielen.

Beide Teams haben an zwei Spieltagen der Gruppe C die Maximalausbeute von sechs Punkten erreicht, der Sieger ist dem Achtelfinale nahe.