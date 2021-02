München – Nach den Königlichen und Inter in der Gruppenphase bekommt es Borussia Mönchengladbach in der Runde der letzten 16 mit Peps Manchester City - und damit dem nächsten fußballerischen Schwergewicht - zu tun. Anpfiff des Hinspiels ist um 21 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League live im TV und Internet verfolgen könnt.

Siege gegen die Bayern und Dortmund, starke Auftritte gegen Real Madrid und Inter: Die durchwachsene Gladbacher Saison hatte ihre wenigen Highlights bislang dank großer Auftritte in den großen Spielen. Und ein solches könnten die Fohlen auch dringend wieder einmal gebrauchen. Aus den vergangenen vier Ligapartien gab es lediglich zwei Pünktchen sowie zwei Pleiten gegen die Abstiegskandidaten Mainz und Erzfeind Köln. Auch das Theater um den zum Saisonende nach Dortmund wechselnden Coach Marco Rose hilft nicht dabei, die Situation in Gladbach zu beruhigen.

Zum Auftakt des Achtelfinales in der Königsklasse kommt nun Manchester City in den Borussia-Park. Die Elf von Pep Guardiola hat zuletzt unfassbare 18 Pflichtspiele in Folge gewonnen, thront an der Spitze der Premier League und gilt als einer der heißesten Anwärter auf den Henkelpott. Ob die Siegesserie gegen den Bundesliga-8. in Gefahr gerät, wird auch davon abhängen, welches ihrer beiden Gesichter die Fohlen am Mittwochabend zeigen werden.

Champions League: Mönchengladbach gegen Manchester City live im TV

Das Gastspiel der Citizens bei Borussia Mönchengladbach wird nicht in voller Länge im TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky wird Teile der Partie im Rahmen seiner Konferenz ausstrahlen, die Berichterstattung beginnt dort bereits eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff ab 19.30 Uhr.

Champions League: Mönchengladbach gegen Manchester City im Livestream

Streamingdienst DAZN wird das Spiel Gladbach gegen ManCity live und exklusiv in voller Länge als Livestream übertragen. Dieses Angebot ist kostenpflichtig, allerdings gibt es dort die Option auf einen gratis Probemonat (WERBELINK). Die Vorberichte starten um 20.30 Uhr.

Liveticker zu Mönchengladbach gegen Manchester City

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

