Madrid (SID) - Real Madrid muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League wohl auf Fußball-Weltmeister Raphael Varane verzichten. Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Verteidiger eine Adduktorenverletzung zugezogen. Am Mittwoch ist Real beim FC Chelsea (21.00 Uhr/Sky und DAZN) zu Gast, im Hinspiel hatten sich die beiden Mannschaften 1:1 getrennt.

Varane war beim 2:0-Ligasieg gegen Osasuna Pamplona am Samstag in der Halbzeit ausgewechselt worden. Die Verletzung kommt für Real zu einer ungünstigen Zeit, da für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane am Sonntag außerdem ein weiteres wichtiges Spiel im Kampf um den spanischen Meistertitel beim FC Sevilla ansteht. Real liegt derzeit zwei Punkte hinter Spitzenreiter Atletico Madrid.