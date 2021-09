Berlin (SID) - Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat höchsten Respekt vor Champions-League-Gegner RB Leipzig. "Die Gruppenphase ist schwierig, gegen Leipzig ist es immer kompliziert", sagte der Katalane vor der Auftaktpartie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Guardiola lobte insbesondere "die Klubphilosophie, die Red-Bull-Philosophie mit jungen, dynamischen Spielern".

Gleichzeitig zeigte sich Guardiola begeistert von Dani Olmo, seinem Landsmann bei RB. "Dani ist in der Barcelona-Akademie aufgewachsen, wo es nicht leicht ist. Er ist zu Dinamo Zagreb gegangen, wozu es Persönlichkeit und Mut braucht", so der Coach. Olmo war im Januar 2020 aus Kroatien nach Leipzig gewechselt. Zuletzt war dem FC Barcelona, Guardiolas altem Klub, ein Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt worden.

In der Gruppe A der Königsklasse trifft City indessen neben Leipzig noch auf Paris St. Germain und den FC Brügge.