"Schadenfreude ist die schönste Freude" - so lautet ein altbekanntes deutsches Sprichwort. Und dieses Gefühl scheint eine deutsche Spezialität zu sein.

Schließlich ist der Begriff nicht ohne Grund eins zu eins in viele Sprachen eingeflossen. Auch ins Polnische…

Natürlich ist es verlockend, Robert Lewandowski, jetzt nach dem Ausscheiden des FC Barcelona aus der Champions League, mit Spott zu überziehen.

Aber ist das gerechtfertigt? Ist das fair? Ist das anständig? Nein!

Jeder Bayern-Fan, der auf Lewandowski zeigt, verhält sich stillos

Jeder Bayern-Fan, der jetzt lachend auf "Lewy" zeigt, verhält sich stillos.

Ja, der Schmerz sitzt noch tief. Lewandowski hat sich im Sommer nicht korrekt verhalten. Sein Abschied verlief nicht ohne Störgeräusche. Der Pole zeigte sich nicht gerade dankbar gegenüber dem deutschen Rekordmeister.

Und gerade deswegen ist Schadenfreude nicht angesagt!

Jetzt können die FCB-Anhänger zeigen, ob sie Fair Play wirklich leben

Jetzt können die Anhänger der Bayern zeigen, dass sie über den Dingen stehen und "Fair Play" wirklich leben.

Die Position der Münchner ist schließlich sehr komfortabel: Ohne Punktverlust stürmte man bisher durch die Champions League, im Pokal ist man im Titelrennen und in der Meisterschaft ist man auch wieder auf Kurs. Was interessiert da das Schicksal von Robert Lewandowski?

Man muss dem Polen nicht die Daumen drücken, aber die Fairness gebietet es, dass man als Bayern-Fan die Häme gegenüber Lewandowski beiseitelässt.

Lewandowski bleibt ein ganz Großer in der Bayern-Geschichte

Schließlich ist der 34-Jährige weiterhin ein ganz Großer in der Geschichte des FC Bayern München.

All die erfolgreichen Jahre, die Titel und Tore stehen emotional weit über dem sommerlichen Wechsel-Knatsch und sollten jedem Anhänger des Rekordmeisters mehr wert sein, als kurzlebige Schadenfreude - sie hält nicht so lang wie die Erinnerung an große Triumphe.

Schadenfreude mag deutsch sein, aber im Fall Lewandowski nicht bayerisch!

