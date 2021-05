Köln (SID) - Schiedsrichterin Mirka Derlin (Bad Schwartau) leitet am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) das DFB-Pokalfinale der Frauen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln mit. Vanessa Arlt aus Münster und Jacqueline Herrmann aus Hamburg assistieren an den Seitenlinien, als Vierte Offizielle fungiert Susann Kunkel (Hamburg).

Derlin, die seit 2010 in der Frauen-Bundesliga pfeift, zeichne sich durch "ihre ruhige und souveräne Art bei der Spielleitung aus", sagte Christine Baitinger, die Verantwortliche für die DFB-Schiedsrichterinnen: "Daher haben wir uns ganz bewusst für Mirka Derlin, eine unserer erfahrensten Schiedsrichterinnen, entschieden."