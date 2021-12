München (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern nimmt in der 3. Fußball-Liga die Aufstiegsränge ins Visier. Die Roten Teufel siegten am Freitagabend bei Türkgücü München 2:1 (2:0) und kletterten nach dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage auf den dritten Platz.

Daniel Hanslik (5.) und Hikmet Ciftci (7.) sorgten mit einem Doppelschlag früh für eine beruhigende Führung der Gäste. Petar Sliskovic (55.) verkürzte für die Münchner, die seit sieben Partien sieglos sind und gefährlich nahe an die Abstiegsplätze herangekommen sind.