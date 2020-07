Braunschweig (SID) - Rechtsverteidiger Robin Becker wechselt von Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ablösefrei zu Dynamo Dresden. Das teilten die Sachsen, die bis zuletzt versucht hatten, ihren Abstieg in die 3. Fußball-Liga am Grünen Tisch zu verhindern, am Mittwoch mit.

In der abgelaufenen Saison war der 23-Jährige für die Braunschweiger in 32 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen (zwei Tore).