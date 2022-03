München - Türkgücü München ist Tabellenletzter der 3. Liga. Die Münchner, die sich eigentlich als zweite Kraft der Stadt hinter dem FC Bayern etablieren wollten, stehen vor einem Scherbenhaufen.

Investor Hasan Kivran, mit dessen Geld der Klub es erst in den Profifußball schaffte, hat Türkgücü den Rücken gekehrt. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet, der DFB hat bereits elf Punkte abgezogen, satte zehn Punkte Rückstand sind es auf das rettende Ufer. Türkgücü steht quasi als Absteiger fest.

Einstellung des Spielbetriebs als Hoffnung für Stadtrivale 1860?

Dabei steht nicht einmal fest, ob der Klub die Saison wird zu Ende spielen können. Wie die "BILD" berichtet, ist der Spielbetrieb nur bis Anfang April gesichert. Sollte sich Türkgücü danach vom Spielbetrieb zurückziehen, hätte das weitreichende Folgen für den Rest der Liga.

In diesem Fall würden nämlich alle Ergebnisse der Bayern annulliert werden - das würde vor allem den Aufstiegskampf durcheinanderwirbeln. Sehr zur Freude von Lokalnachbar 1860 München.

Die verloren nämlich das jüngste Duell mit Türkgücü, auch in der Hinrunde sprang nur ein 1:1 raus. Während alle Klubs um Sechzig herum mehrere Punkte verlieren würde, müssten die Löwen nur einen Zähler einbüßen. Mit folgenden Auswirkungen auf die Tabelle:

© ran.de

Der größte Gewinner neben Wehen Wiesbaden und der U23 von Borussia Dortmund, der es aber nicht erlaubt ist aufzusteigen, wäre zweifellos 1860. Allzu traurig wären die Löwen über einen Rückzug des ungeliebten Nachbarn also nicht.

Einen ähnlichen Fall gab es in der Saison 2012/13 um Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter meldeten Insolvenz an und es hielten sich hartnäckige Gerüchte um die Einstellung des Spielbetriebs. Am Ende spielte die Alemannia die Saison zu Ende und stieg als Tabellenletzter sportlich ab.

Novum droht: Hat Kaiserslautern im Saisonfinale spielfrei?

Ungleich weniger erfreut über den Rückzug von Türkgücü wäre übrigens des 1. FC Kaiserslautern. Nach jahrelanger Depression am Fritz-Walter-Stadion spielt die Mannschaft endlich wieder erfolgreichen Fußball und steht auf Rang zwei der Tabelle.

Diese Freude könnte jedoch getrübt werden, würden die Münchner sich vom Spielbetrieb verabschieden. Nicht nur würde der 2:1-Sieg der Roten Teufel im Olympiastadion im vergangenen Dezember annulliert werden, der FCK hätte im Saisonfinale auch noch spielfrei - dort soll es eigentlich zum Duell mit Türkgücü kommen.

Einerseits würde den Pfälzern damit ein potentiell ausverkaufter Betzenberg wegfallen, andererseits auch die Möglichkeit, am letzten Spieltag ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Der FCK müsste also spätestens am 37. Spieltag die Rückkehr ins Unterhaus klar machen, ansonsten muss am letzten Spieltag auf der Couch gezittert werden.

Ein vergleichbares Szenario gab es in der 3. Liga noch nie. Und im Sinne des sportlichen Wettbewerbes bleibt auch zu hoffen, dass es nicht dazu kommt.

