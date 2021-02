Kaiserslautern (SID) - Abwehrspieler Felix Götze soll dem kriselnden 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga helfen. Wie die Pfälzer einen Tag nach Schließung des Transferfensters mit Verspätung mitteilten, kommt der Bruder von Weltmeister Mario Götze bis Saisonende auf Leihbasis vom FC Augsburg. Wegen hartnäckiger Hüftprobleme absolvierte der Defensivallrounder allerdings seit März 2019 kein Bundesligaspiel mehr.

Nach seiner Genesung kam der 22-Jährige in dieser Spielzeit lediglich zu drei Kurzeinsätzen in der zweiten Mannschaft der Augsburger in der Regionalliga Bayern.