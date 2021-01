London - Jede Regung von Mesut Özil bei Twitter oder Instagram bringt die Fans von Fenerbahce Istanbul zum Rasen. Seit Tagen spielt der Weltmeister von 2014 mehr oder weniger offensiv mit einem Wechsel vom FC Arsenal zu Fener - am Samstag setzte er zwei Herzchen in Vereinsfarben und eine Sanduhr über einen Tweet, in dem der Klub ein bekanntes Lied über Liebe und Sehnsucht zitiert hatte.

Abschied von den Teamkollegen

Allein der Vollzug fehlt - doch anscheinend rückt er näher.

Die Tageszeitung The Sun berichtete am Sonntag, Özil sei zum Arsenal-Trainingsgelände gekommen, um sich von der Mannschaft zu verabschieden, in der er seit einem Jahr keine Rolle mehr spielt. Die Verhandlungen über ausstehende Gehaltszahlungen in Höhe von umgerechnet rund acht Millionen Euro seien beendet: Özil verzichte auf einen Teil, um sofort wechseln zu können.

Bei Fenerbahce, für Özil "das Real Madrid" der Türkei, würde dann wohl völlige Euphorie ausbrechen. Allein der Sanduhr-Tweet des 32-Jährigen hatte nach 20 Stunden fast 600.000 Likes und wurde 160.000-mal weiterverbreitet. Vereinschef Ali Koc hat angeblich bereits einen Privatjet entsandt, um Özil abzuholen.

